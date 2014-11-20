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أجمل 15 حقيبة للرجل العمليّ

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أجمل 15 حقيبة للرجل العمليّ أجمل 15 حقيبة للرجل العمليّ

الخميس 20-11-2014 16:40

لقد أصبح للرجل العديد من المستلزمات اليوميّة، التي يتوجب أن ترافقه أينما ذهب وحلّ، خصوصاً أولئك الرجال ذوي الأعمال المكتبية أو مدراء الشركات، أو حتى الطلاب الذاهبين إلى الجامعات. وتتمثّل تلك المستلزمات بمحفظة النقود، أو علاقة المفاتيح، أو الهاتف المحمول، أو مفتاح السيّارة، أو العطر المفضّل،... وهذه المسلتزمات جميعها تحتاج إلى مكان يحتويها، إذ لا تكفي اليدان لحملها. لهذا، قدّم لنا مصممو الأزياء مجموعة كبيرة ورائعة من حقائب الرجل لموسم خريف وشتاء 2014-2015.

تنوّعت أحجام هذه الحقائب بين المتوسّطة الحجم والكبيرة، كما تنوّعت تصميماتها بين الرسميّة والعمليّة. وكانت كثيرة دور الأزياء التي قدّمت هذه الحقائب. لكنّ أجملها كان لدى Burberry Prorsum في مجموعة صُنعت من القماش، وزيّنت بأجمل الرسومات، وFendi الذي قدّمها على أفخر أنواع الجلد الطبيعي وبمختلف الألوان. وكذلك فعل Louis Vuitton على تصميمات فخمة جداً، تناسب الرجل الأنيق، وGucci الذي قدّمها بألوان فاتحة وهادئة. وهناك من قدّم تصميمات أشبه بحقيبة الحاسوب المحمول، وهي إحدى أكثر التصميمات عصريّة، مثل التي رأيناها لدى: Costume National، Dior Homme، وdkny.

شاهد أجمل 15 حقيبة اخترناها لك لموسم الشتاء المقبل، واختر منها ما يُعجبك، حتى توضّب حاجياتك وتحملها بأناقة وعمليّة.

 

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