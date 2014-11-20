علامة كونكورد تتألق مع مجموعة "مارينر" الجديدة

تعيد علامة "كونكورد" Concord طرح مجموعة ساعاتها المميزة "مارينر" Marinerالتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي في 2014. وقد تم تحديث تصاميم هذه المجموعة لتعكس طابعاً عصرياً متألقاً. تستوحي مجموعة "مارينر" Mariner تصاميمها من أسلوب حياة الموانئ والبحر بأناقته وسحره، وتعكس أبرز ما يميز الأزياء الأنيقة والعملية في آن معاً للرجال والنساء، لتعيد إلى الذهن صورة وروح الأمسيات الطويلة على متن مركب بحري مفعم برائحة البحر وأجوائه. مجموعة من الساعات الأنيقة التي تضم الآن إصداراً لساعة رجالية أوتوماتيكية بعلبة من الستانلس ستيل وقرص بسيط بلون الأنثراسايت. أما الموديل الآخر من الستانلس ستيل مع قرص فضي لامع و مزود بآلية حركة كوارتز ETA ببطارية تدوم لمدة 94 شهراً. كما تطرح مجموعة Mariner إصدارين من الساعات النسائية الفائقة الأناقة، أحدها رائعة ومميزة من الستانلس ستيل فقط، والأخرى ذات طابع متنوع وجذاب من الستيل مع الذهب الوردي، وكلاهما تتألق بإطار مرصع بالألماس.

ساعات "كونكور مارينر" Concord Mariner تسعى إلى توجيه الرجال والنساء نحو المرح والأوقات السعيدة التي ترتبط بحياة البحر والموانئ – أوقات حافلة بلحظات الاسترخاء وبروح المغامرة الساحر.