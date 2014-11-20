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هكذا بدت نجمات هوليوود في البدل الأنيقة

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هكذا بدت نجمات هوليوود في البدل الأنيقة هكذا بدت نجمات هوليوود في البدل الأنيقة

الخميس 20-11-2014 17:15

 

لم تعد الإطلالات الناعمة بالفساتين القصيرة وأسلوب الليدي الأنيقة في ارتداء الملابس مطلباً لنجمات هوليوود، فقد اختلفت إطلالاتهن في الفترة الأخيرة، وأصبحن يبحثن عن الإطلالات العملية والبدل التي تعطيهن الأناقة والراحة في الوقت نفسه، فمن هي أجمل من ارتدت البدل من بينهن؟

من النجمات من عرفن بعشقهن للبدل البسيطة، وقد ظهرن بها في إطلالات عديدة على السجادة الحمراء، ومنهن: النجمة ريتا أورا Rita Ora التي تعمد لاختيار البدل العصرية التي تظهرها بشكل عصري جريء، ولورد Lorde التي ظهرت أكثر من مرة ببدلة واسعة أعطتها لوكاً غامضاً وغريباً نوعاً ما.

ومن جانب آخر، تعمد نجمات أخريات لارتداء البدل الأقرب للستايل الأنثوي الناعم، بحيث يحصلن على إطلالة عصرية مواكبة للموضة، ولكن أنثوية وناعمة في الوقت نفسه، ومنهن: الشابة سيلينا غوميز Selena Gomez، والمغنية الشهيرة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez التي تبهرنا بأناقتها في كل إطلالة. 

ولكن يبدو أنه لا يوجد من ينافس عارضات الأزياء في ارتداء البدل الأنيقة، إذ تكرر ظهور العارضة الأشهر هذا العام كارا ديليفين  Cara Delevingne بإطلالات عصرية بالبدل الناعمة، ونافستها زميلتها كوكو روشا Coco Rocha، بالإضافة الى العارضة الشابة كيندال جينر Kendall Jenner

شاهدي معنا أجمل الإطلالات بالبدل الأنيقة، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟

 

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