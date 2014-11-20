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بالصور..المنظمة الفرانكفونية تكرم ماجدة الرومى

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بالصور..المنظمة الفرانكفونية تكرم ماجدة الرومى بالصور..المنظمة الفرانكفونية تكرم ماجدة الرومى

منح الأمين العام للمنظمة الفرانكوفونية عبدو ضيوف  اليوم الخميس المطربة  الكبيرة ماجدة الرومي ميدالية Senghor الفرانكوفونية من،وذلك بالحفل الذى أقيم لها في العاصمة الفرنسية باريس.

 ويأتي هذا التكريم للماجدة لمشاركتها بحفلات ذو طابع إنساني وتبرعاتها الدائمة وكونها سفيرة للنوايا الحسنة.

يذكر أن هذه الميدالية كانت قد مُنحت سابقاً لكلٍ من رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال سليمان، رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والعديد من الشخصيات العالمية،وتعتبر الفنانة ماجدة الرومى من أولى الفنانات التي تحصل على هذه الميدالية.

 ومن ناحية أخرى، تستعد ماجدة الرومى لإحياء حفل غنائى ضخم في الأردن يوم 12 من شهر ديسمبر المقبل

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