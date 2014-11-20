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بالفيديو.. «النور» يهاجم مؤسس «تمرد»: «محمود إيه ده يا محمود»

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بالفيديو.. «النور» يهاجم مؤسس «تمرد»: «محمود إيه ده يا محمود» بالفيديو.. «النور» يهاجم مؤسس «تمرد»: «محمود إيه ده يا محمود»

بث حزب النور، علي صفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، هاجم من خلاله حركة تمرد، بعنوان، «محمود إية ده يا محمود» ردا علي تصريحات مؤسسها محمود بدر، عقب وصفه «النور» بـ«حزب الدواعش».

وقال شباب الحزب، خلال الفيديو، إن هدفهم توضيح حقيقة تمرد، وكشف الأسباب الحقيقية وراء هجومها علي النور، مؤكدين أن الحركة ليست لها وجود في الشارع، ولجأت إلي شن حملة علي الحزب بهدف الشهرة والبحث عن شعبية قبل الانتخابات.

وأوضح الفيديو، أن حركة مجهولة المصدر والفكر والتوجه، وتناول حقيقة الانشقاقات والانقسامات داخلها، وكذلك العشوائية في قرارات الحركة وعناصرها، علي حد قول شباب النور في الفيديو.

ودافع الفيديو عن النور، موضحا أنه الحزب الوحيد المتصدي لأفكار داعش من خلال المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات، ورفع لافتات ضد الإرهاب بالميادين في المحافظات المختلفة، متسائلين: «كيف تعتبرون النور داعشي في الوقت الذي صدرت فتوي من داعش تكفر قياداته؟».

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