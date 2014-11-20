عبدالعزيز: الانتهاء من تطوير 520 ملعبًا بمراكز الشباب فبراير المقبل

أعلن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقوم خلال الفترة الراهنة بإنشاء وتطوير 520 ملعبا لكرة القدم داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في جميع المحافظات بواقع 50 ملعبا قانونيا و470 ملعبا خماسيا، مبينا أن أعمال التطوير تقوم بتنفيذها وزارة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك خلال افتتاحه ملعب كرة القدم القانوني بمركز شباب الوايلي بمحافظة القاهرة، الخميس، وهو أحد الملاعب التي تم الانتهاء من تطويرها ضمن مشروع الوزارة لتطوير الـ 520 ملعبا.

وحرص وزير الشباب والرياضة التعرف على احتياجات مركز شباب الوايلي بجولة ميدانية لمنشآته شملت صالة الألعاب وحمام السباحة والمبنى الإداري للمركز، وقرر ، خلال جولته بالمركز، البدء في تطوير وحدة غرف خلع الملابس المجاورة للملعب القانوني، مطالبا المسؤولين بالوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الملعب متعدد الأغراض بالمركز، الذي تصل تكلفة إنشائه لما يقرب من 700 ألف جنيه.