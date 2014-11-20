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بالفيديو..محافظ الإسكندرية يزورمشروع خلايا الطاقة الشمسية‎

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بالفيديو..محافظ الإسكندرية يزورمشروع خلايا الطاقة الشمسية‎ بالفيديو..محافظ الإسكندرية يزورمشروع خلايا الطاقة الشمسية‎

محافظ الاسكندرية

زار اللواء طارق مهدي محافظ اﻹسكندرية صباح اليوم مشروع خلايا الطاقة الشمسية بمدرسة محمد علي الزخرفية والمعمارية اﻷثرية بإدارة وسط التعليمية ، والتي أعلنت عن تحقيق فائض كهربائي ﻹنتاج الطاقة الشمسية بنحو 7186 كيلو وات ، والتي قدرت قيمتها بحوالي 2629 جنية عائدا للمدرسة خلال أشهر من بداية المشروع .

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة والمتابعة المستمرة للمشروعات الحديثة لتوفير بدائل للطاقة الكهربائية والتخفيف عن عبء أحمال الشبكات العمومية لتوليد الكهرباء.

جاء هذا بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم و مدير عام إدارة وسط و مدير عام التعليم الفني بالإسكندرية ومدير عام إدارة شرق.

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