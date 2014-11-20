ننشرأول صور من موقع حادث اغتيال شهيد الأمن الوطني بالشرقية

ننشر أول صور من موقع حادث اغتيال أمين الشرطة وليد سليمان بالأمن الوطنى بمنيا القمح الذى لقى مصرعه برصاص مجهولين استهدفوه أثناء مروره بصحبه خفير بطريق شلشلمون ، امام قرية الحوض الطويل .

وتوضح الصور مكان آثار دماء الشهيد لحظة قيام النيابة برئاسة المستشار كريم عبد الكريم مدير نيابة منيا القمح بمعاينة مكان الواقعة.

الجدير بالذكر أن أمين الشرطة استشهد برصاصتين “9 م” فى الرأس” وأحدهما دخلت من الخلف وخرجت من الامام ، بينما خفير القرية الذى كان خلفه أصيب برصاصه بالرأس” فتحة دخول .

وأكد شهود عيان على الواقعة أن أمين الشرطة بعد استشهاده عثر معه على ” ورقه وقلم ” وهى كل متعلقاته التى وجدت معه، مشيرا أنه كان فى طريقه لأداء واجب العزاء لعمدة قرية تلبانه التابعة لدائرة المركز .

وفى نفس السياق عززت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تواجدها بطريق” بلبيس – منيا القمح “، وفرضت طوقا أمنيا بعد الإعلان عن استشهاد أمين الشرطة، وليد محمد سليمان النمر 38 سنه بالأمن الوطنى، وإصابة الخفير” صابر رفاعى، من قوة قرية “الحوض الطويل” التابعة لمركز منيا القمح.

وأفادت التحريات الأولية أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار من “طبنجة” وفرو هاربين, مما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة.

وأفادت مصادر أمنية أنه سيتم تشييع جثمان أمين الشرطة فى جنازة عسكرية من مسقط رأسه بقرية التلين التابعة لدائرة المركز بحضور اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية وعدد من القيادات الأمنية.