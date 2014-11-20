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جنون " الهلفي " يصيب النجمات !

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جنون " الهلفي " يصيب النجمات ! جنون " الهلفي " يصيب النجمات !

الجمعة 21-11-2014 20:18

بعد صرعة السلفي Selfie واندماج المشاهير والعالم باسره بهذه التقنيذة الجديدة التي تقوم بتصويرنا لأنفسنا عبر الهاتف او عصاة التصوير الفردي. ظهرت اليوم صرعة جديدة، تتخطى بجنونها صيحة السلفي ! إنها الهافي وما أدراكم:
تقوم على نفس التقنيذة المذكورة أولاً ولكن يفضل التركيز اكثر على الشعر أو التسريحة.
من أين أتت كلمة هيلفي: إنها مزيج بين الـ Selfie و الـ hair حيث اختارت نجمات هوليوود التباهي بجمال شعرهن عبر الصور التي ينشرنها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطلقن عليها لقب صور "الهيلفي". حيث قررت النجمات عرض جميع التغييرات التي يعتمدنها في شعرهن، سواء في التسريحة أو القصة أو الصبغة، عبر هذه الصور.
شاهدي في هذه الصور النجمات اللواتي أبدعن بهذه الصور وشاركينا رأيك بمن هي ملكة الهلفي لهذا الاسبوع !

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سيدتي