معكرونة إيطالية على الموقد

(أعدّ "الشيف"يحيى طه، هذه الأطباق، في مطعم"سزلر هاوس"، بالرياض).

كانت هذه الوصفة تُخبز على الموقد، ولكن يمكنك إعدادها أيضاً في داخل الفرن.

المقادير

5 ملاعق كبيرة من زيت الذرة

حبة كبيرة الحجم من البصل

4 صدور من فيليه الدجاج المقطّع إلى مكعبات صغيرة

ملح،حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

3 أكواب من معكرونة "بني"

كوبان من جبن "موزاريللا "

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة

طريقة التحضير

1. قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة، واقليه في قدر مملوءة بالزيت، على النار، وذلك حتى يبدأ لونه بالتبدّل. ثم، أضيفي قطع الدجاج إلى هذه القدر، مع البصل، وقلّبيها حتى تنضج، وذلك لحوالي 10 دقائق، وأنثري الملح والفلفل بلونيه.

2. اسلقي المعكرونة، في قدر مملوءة بالماء المضاف إليه الملح وقليل من الزيت، وذلك لحوالي 8 دقائق. ثم، صفّيها من الماء، واغسليها بالماء الجاري، وصفّيها مجدّداً.

3. أضيفي خليط الدجاج والبصل إلى المعكرونة، ووزّعي الجبن فوقها، وأدخليها الفرن حتى يحمرّ وجهها ويذوب الجبن، ثم أخرجيها وانثري الكزبرة المفرومة على سطحها، وقدّميها ساخنة.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط