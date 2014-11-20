"تيراميسو" الوصفة الإيطالية الأصلية

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة التيراميسو على الطريقة الإيطالية الأصلية، جربيه في عزوماتك لتحلية مميزة واستمتعي بطعمه الشهي مع ضيوفك

المقادير

كوب من الحليب

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الحضير

عبوتان من أصابع البسكويت السادة

عبوة من القشدة الطازجة

كيس من كريماالخفق

10 مكعبات من الجبن بالقشدة

نصف فنجان صغير من الحليب

ملعقة كبيرة من الكاكاو

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو المحلّى

طريقة التحضير

1. اخلطي كوباً من الحليب مع القهوة سريعة التحضير، وسخني هذا الخليط حتى يصبح دافئاً. ثم، اغمسي بعض أصابع البسكويت فيه، ورصّي طبقة منها في طبق التقديم.

2. ضعي، في الخلاط الكهربائي، كلاً من: القشدة وكريما الخفق ومكعبات الجبن، ونصف فنجان الحليب.أضربي هذه المكونات، حتى يتشكلّ خليط متماسك. ثم، ضعي القليل من هذا الخليط فوق البسكويت، بحيث تشكلين طبقة ثانية فوقها.

3. أعيدي غمس مجموعة جديدة من أصابع البسكويت بالحليب والقهوة سريعة التحضير، وضعيها فوق خليط القشدة، ثم أعدّي طبقة ثانية من هذا الأخير فوقها. وكرري هذه العمليّة، حتى نفاذ كمّ البسكويت وخليط القشدة.

4. اخلطي الكاكاو والـكاكاو المحلّى، وانخليهما فوق طبقات البسكويت.

5. أدخلي الحلوىإلى الثلاجة، وذلك لمدة 12 ساعة، وقدّميها باردةً.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

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