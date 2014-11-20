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بالفيديو - الشرطة تدفع الأهلي للمركز العاشر والسبب دمنهور

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بالفيديو - الشرطة تدفع الأهلي للمركز العاشر والسبب دمنهور بالفيديو - الشرطة تدفع الأهلي للمركز العاشر والسبب دمنهور

نجح اتحاد الشرطة في العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على دمنهور 2-1.

وعاد الدوري المصري من جديد للظهور بعد نهاية التوقف الدولي بلقاء الشرطة أمام دمنهور في الجولة العاشرة من المسابقة.

وقفزت الشرطة إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة لتدفع الأهلي إلى المركز العاشر مع ثلاث مباريات متبقية للفريق الأحمر.

بينما تجمد رصيد دمنهور عند ثلاث نقاط فقط في المركز قبل الأخير.

وافتتح محمد حسن النتيجة للشرطة في الدقيقة 51 قبل أن ينجح محمود عفروتو في تسجيل هدف التعادل بطريقة أكثر من رائعة.

بعدها بثلاث دقائق استغل نانا باكو مهاجم الشرطة خطأ كوميدي من حارس دمنهور، ليسجل الهدف الثاني وهدف فوز الشرطة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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