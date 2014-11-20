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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق والرياح  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا  وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب المتفرق . 

الرياح .. شمالية غربية - شمالية / 14 - 25 كم/ساعة على اليابسة و  16 - 32 كم/ ساعة فوق البحر .

البحر .. متوسط .. يبلغ ارتفاعه من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن ثلاثة الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الحادية عشرة و 58 دقيقة قبل الظهر وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و 50 دقيقة مساء  .

                               درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     28     19               85        40 .
> دبي                         27     20               85       45 .
> الشارقة                     29    19                85       40.
> عجمان                     28     19               80       45.
> أم القيوين                 28      17              85        40 .
> رأس الخيمة              29      17               85       35 .
> الفجيرة                   31      23               75        35 .
> العين                     30      18               85         20 .
> ليوا                       29     16               95         30 .
> الرويس                  27     18               85          45 .
> السلع                    27      19               85          45.
> دلما                      27     23               75           45 .
> طنب الصغرى          26      23               85           50 .
> طنب الكبرى            26      23              85            50 .
> أبوموسى               27      22               85           50.
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