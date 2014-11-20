أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محلب يكلف 4 وزراء بوضع «خارطة طريق» لإزالة التعديات على أراضي الدولة

  • مصر
  • 6
Google+ Print
محلب يكلف 4 وزراء بوضع «خارطة طريق» لإزالة التعديات على أراضي الدولة محلب يكلف 4 وزراء بوضع «خارطة طريق» لإزالة التعديات على أراضي الدولة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود استرداد حقوق الدولة في الأراضي المتعدى عليها، بحضور وزراء التنمية المحلية، الأوقاف، الإسكان، الزراعة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة التنمية السياحية، وعدد من مسؤولي الهيئات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك تركيزاً وإصراراً وإرادة سياسية قوية لاسترداد حق الدولة المتعدى عليه، سواء بالاعتداء على الأراضي، أو تغيير النشاط المحدد للاستخدام.

وشدد «محلب» على أن رئيس الجمهورية يتابع الملف باهتمام شديد، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك أولوية عند كل الوزارات للقضية، التي تلقى دعماً من جميع المواطنين ومساندة شعبية حقيقية، خاصة أن الدولة عازمة وبدأت بالفعل في تطبيق القانون، واسترداد حقها، سواء باسترداد 4 آلاف فدان على طريق الإسماعيلية الصحراوي، منذ ساعات، أو إزالة 4 عمارات على أملاك هيئة الأوقاف بالمطرية.

وطالب رئيس الوزراء بوضع «خارطة طريق» زمنية تتضمن إزالة التعديات أو المطالبة بسداد المستحقات المالية، مشيراً إلى أنه من الممكن التصالح في بعض الملفات وإجراء تسويات، مادام هناك سداد لحقوق الدولة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والداخلية والوزارات المختلفة في عمليات الإزالة، ووجهت دعوة لحائزي الأراضي المعتدى عليها، للإسراع في سداد المستحقات والالتزامات المالية للدولة عن أراضيهم، أو إجراء التسويات اللازمة وتقنين الأوضاع، فالدولة لن تترك هذه المليارات الضائعة التي سيتم استغلالها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكلف رئيس الوزراء الوزارات المختلفة الجاري استرداد أراضيها بوضع خطة سريعة لحماية الأراضي، حتى لا يعتدى عليها مرة أخرى، مطالبًا بوضع خطة تنميتها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا