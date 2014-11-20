محلب يكلف 4 وزراء بوضع «خارطة طريق» لإزالة التعديات على أراضي الدولة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود استرداد حقوق الدولة في الأراضي المتعدى عليها، بحضور وزراء التنمية المحلية، الأوقاف، الإسكان، الزراعة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة التنمية السياحية، وعدد من مسؤولي الهيئات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك تركيزاً وإصراراً وإرادة سياسية قوية لاسترداد حق الدولة المتعدى عليه، سواء بالاعتداء على الأراضي، أو تغيير النشاط المحدد للاستخدام.

وشدد «محلب» على أن رئيس الجمهورية يتابع الملف باهتمام شديد، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك أولوية عند كل الوزارات للقضية، التي تلقى دعماً من جميع المواطنين ومساندة شعبية حقيقية، خاصة أن الدولة عازمة وبدأت بالفعل في تطبيق القانون، واسترداد حقها، سواء باسترداد 4 آلاف فدان على طريق الإسماعيلية الصحراوي، منذ ساعات، أو إزالة 4 عمارات على أملاك هيئة الأوقاف بالمطرية.

وطالب رئيس الوزراء بوضع «خارطة طريق» زمنية تتضمن إزالة التعديات أو المطالبة بسداد المستحقات المالية، مشيراً إلى أنه من الممكن التصالح في بعض الملفات وإجراء تسويات، مادام هناك سداد لحقوق الدولة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والداخلية والوزارات المختلفة في عمليات الإزالة، ووجهت الحكومة دعوة لحائزي الأراضي المعتدى عليها، للإسراع في سداد المستحقات والالتزامات المالية للدولة عن أراضيهم، أو إجراء التسويات اللازمة وتقنين الأوضاع، فالدولة لن تترك هذه المليارات الضائعة التي سيتم استغلالها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكلف رئيس الوزراء الوزارات المختلفة الجاري استرداد أراضيها بوضع خطة سريعة لحماية الأراضي، حتى لا يعتدى عليها مرة أخرى، مطالبًا بوضع خطة تنميتها.