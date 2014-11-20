بعد نجاح”حبة ظروف”.. أصالة تغنى”الورد البلدى “من كلمات مؤمن سالم

أكد الشاعر مؤمن سالم لـ ONA أن الفنانة أصالة أختارت أغنيته “الورد البلدى” لتكون أخر أغنية تضمها لألبومها “60دقيقة حياة”، الذى من المقرر صدورة بأحتفالات الكريسماس.

مؤمن قال ان الآغنية من تأليفة وتلحين مصطفى العسال،ونوزيع ماذ ،وهو موزع موسيقى شاب، وتعد التعاون الثانى لة مع أصالة،بعد أغنية “حب ظروف” التى لحنها ووزعها محمد رحيم،وقدمت فى مسلسل “السيدة الأولى”،قبل أن يام إختيارها من أفضل أغانى العام.

ويضم الأبوم أصالة أغانى “عايشة على اللي فات” من كلمات مصطفى حسن ، ألحان سامح كريم، وتوزيع عبد الوهاب الرافعي، “60 دقيقة حياة”: كلمات باسم عادل ، ألحان و توزيع محمد رحيم ، “منازل” كلمات أحمد مرزوق ، ألحان وتوزيع محمد رحيم، “بعدك عني” كلمات أحمد شتا ، ألحان زياد الطويل ، توزيع أحمد إبراهيم ، “على إيه” كلمات حسين مصطفى محرم ، ألحان مدين ، توزيع نادر حمدي ، “مواقف مؤلمة” كلمات أحمد الجندي ، ألحان مدين ، توزيع أحمد عبد السلام ،”أنا حرة” كلمات نورالدين محمد، ألحان مصطفى العسال ، توزيع : محمد العشي ،خانتك الذكريات”،” كلمات نورالدين محمد ، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشي، “سؤال بسيط” كلمات ناصر الجيل ،ألحان محمود الخيامي، توزيع محمد مصطفى، ومن كلمات وألحان نادر عبدالله وتوزيع أحمد إبراهيم تقدم أصاله أغنيتى “ملهمته الوحيدة” و”مجننى”.