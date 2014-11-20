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بالصور .. مسيرة “فى حب مصر” تنهى فعالياتها بمشاركة “الاشراف” والطرق الصوفية بسوهاج

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بالصور .. مسيرة “فى حب مصر” تنهى فعالياتها بمشاركة “الاشراف” والطرق الصوفية بسوهاج بالصور .. مسيرة “فى حب مصر” تنهى فعالياتها بمشاركة “الاشراف” والطرق الصوفية بسوهاج

صورة من المسيرة

نظمت قبائل السادة الأشراف بمشاركة القبائل العربية والطرق​ الصوفية على مستوى الجمهورية ، مسيرة بعنوان  ” في حب ” وذلك من مدينة اخميم بمحافظة سوهاج تقدم المسيرة محمود الشريف نقيب الأشراف بمصر والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية  والدكتور محمد محمود هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية واللواء محمود عتيق محافظ سوهاج وانطلقت المسيرة عقب صلاة العصر من امام مدخل مدينة اخميم وانتهت بمسجد سيدى كمال الدين وساحة السادة الاشراف بأخميم .

وقال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف فى تصريح خاص ​ لوكالة أخبار “أونا” ، إن الهدف من المسيرة هو التنديد  بالممارسات الإرهابية ، التى تحدث بمصر داعية جميع أبناء الوطن بالتكاتف لمحاربة تلك الممارسات ودعم خطوات الأصلاح والتنمية للخروج بمصر من تلك المرحلة الصعبة فى تاريخها وحذر كل من يتاجر بالدين ويستغل المصحف الشريف لخداع الشباب وجرهم الى اعمال تتنافى تماما مع القران والسنة ووسطية وسماحة الدين الاسلامى الحنيف ، ومن جانبة قال الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ان الدين براء من اعمال العنف والقتل والتخريب والاصوات الباطلة التى تدعوا كذبا باسم الدين رافعة المصحف الشريف على اسنة الرماح بالعنف والتخريب والاصلاح وهى بعيدة كل البعد عن المفهوم الصحيح للدين الاسلامى .

واكد اللواء محمود عتيق ، على اهمية ان يعى الشباب ما يحاك لة من مؤمرات باسم الدين مشيرا الى اهمية الرجوع الى الازهر الشريف بأعتبارة المؤسسة الدينية التى تحمل تعاليم كتاب اللة وسنة رسولة الكريم مؤكد على اهمية دور المؤسسات الدينية بشتى اشكالها فى تنمية حب الوطن لدى شباب مصر و تعريفة بالمفهوم الصيح للتضحية ومصلحة الوطن.

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أونا

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