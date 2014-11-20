السيسي يستعرض مع محلب سير العمل في المشروعات القومية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد استعراضاً لمجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالساحة الداخلية، حيث اطَّلَعَ الرئيس علي سير العمل والتقدم المنجز علي صعيد المشروعات القومية الجاري تنفيذها، سواء مشروع تنمية محور قناة السويس، أو الخطة القومية للطرق، وإنشاء المركز اللوجيستي لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، واستصلاح المليون فدان.

وأضاف «يوسف»، أن رئيس الوزراء عرض الدراسات الخاصة ببعض المشروعات الجديدة، بالإضافة إلي سبل توفير المواد الغذائية ومستلزمات فصل الشتاء، وتزويد الأسواق باِحتياجات المواطنين اللازمة.