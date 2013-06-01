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"الأمريكية للجهاز الهضمى" تؤكد أهمية "سوفوسبوفير" فى علاج فيروس سى

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"الأمريكية للجهاز الهضمى" تؤكد أهمية "سوفوسبوفير" فى علاج فيروس سى "الأمريكية للجهاز الهضمى" تؤكد أهمية "سوفوسبوفير" فى علاج فيروس سى

أشار الدكتور رضا الوكيل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب عين شمس، أنه خلال المؤتمر السنوى الذى أقامته الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمى والكبد والذى عقد مؤخرا بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وشارك فيه أكثر من 12 ألف عالم وطبيب متخصص من جميع دول العالم أن المؤتمر خصص عدة جلسات لعرض نتائج الأبحاث الجديدة فى علاج "فيروس سى" والتى تقاوم الفيروس مباشرة.

فقد تم استعراض العديد من الأدوية التى تعمل ضد الأنواع الجينية المختلفة وعلى الرغم من أن معظم الأدوية كانت موجهة للنوع الجينى الأول الموجود فى أمريكا والمعروف أنة الأصعب فى علاجه إلا أنة كان للنوع الجينى الرابع الموجود فى نصيب من الأبحاث والأدوية والتى تمثلت فى عقار "سفوسبوفير" والذى تم عرض نتائجه إما مع الانترفيرون والريبافيرين وإما فى نظام علاجى آخر خالى من الانترفيرون مكتفيا بالأقراص فقط "ثلاثة أنواع من الأقراص" وقد تم الإعلان عن أن النتائج الأولية مبشرة جدا، حيث تصل نسبة النجاح من 80 : 100% وحتى مع فترة علاج اقصر من المعتاد من 16 : 24 أسبوعا بدلا من 48 أسبوعا أى من 4 : 6 أشهر بدلا من عام مما يعطى الأمل بدمج هذه الأنواع الثلاثة فى قرص واحد يعطى مرة واحدة يوميا ولفترة محدودة مع ملاحظة أن هذا النظام العلاجى الجديد الخالى من الانترفيرون لا يوجد به الأعراض الجانبية الخطيرة المعتادة مع الانترفيرون، مما دفع الخبراء إلى القول إننا قد نشهد نهاية للانترفيرون فى السنوات القليلة المقبلة إذا أكدت الأبحاث الكبيرة صدق هذه النتائج ومن المتوقع أن يتم نزوله إلى سوق الدواء مع نهاية عام 2014.
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