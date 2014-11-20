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التلاوي تشارك في حفل إطلاق الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي ضد المرأة

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التلاوي تشارك في حفل إطلاق الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي ضد المرأة التلاوي تشارك في حفل إطلاق الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي ضد المرأة

تشارك السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، يوم الاحد القادم في حفل إطلاق “الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي… متضمناً العنف الجنسي”، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
> ويشارك في حفل إطلاق الدليل الطبي كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خيمى نادال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور بهاء شوكت استشاري الصحة الإنجابية للمركز الإقليمي للتدريب على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجامعة عين شمس.
> وكانت السفيرة مرفت تلاوى قد وقعت على الدليل الطبي الذي أعدته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع كل من وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بمصر، ويتضمن مبادئ استرشادية لمساعدة الأطباء في التعرف على ضحايا العنف من النساء حتى يتمكنوا من التدخل بشكل فعّال لمساعدة المرأة المعنفة، وتقديم الرعاية الصحية لضحايا العنف الأسرى وحالات الاغتصاب والعنف الجنسي.

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