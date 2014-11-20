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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله الخاطري

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله الخاطري محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله الخاطري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "  واجب العزاء في وفاة - المغفور له بإذن الله تعالى - عبدالله بالشر الخاطري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى منزل نجل الفقيد سلطان بن عبدالله الخاطري في منطقة الحمرانية في رأس الخيمة.وقد قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صادق عزائه ومواساته إلى أنجال الفقيد سلطان ومحمد و راشد و سعيد وعموم آل الخاطري في مصابهم الجلل.

وأعرب ذوو المرحوم عن عظيم تقديرهم إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مواساته لهم في وفاة والدهم .. داعين الله العلي القدير أن يكلأ سموه برعايته الربانية و يحفظ القيادة الرشيدة من كل سوء.

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