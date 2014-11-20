محمد بن راشد يكرم أوائل الإمارات بميداليات وطنية خاصة

يكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 43 شخصية وطنية من أوائل الإمارات في مختلف المجالات في حفل وطني كبير يقام بالعاصمة أبوظبي سيشهده سموه في الأول من ديسمبر وذلك عبر منحهم ميداليات وطنية خاصة بهم تسمى ميداليات أوائل الإمارات إضافة إلى تخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي خاص بهم.

جدير بالذكر أن المشاركات والترشيحات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 85 ألف مشاركة تم خلالها ترشيح المئات من الأوائل والمتخصصين والمبدعين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والطبية والأدبية كافة.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتمثل في تكريم صنفين من الأوائل .. الأوائل السابقون الذين كانوا أول المواطنين في مجالاتهم كأول معلم وأول طبيب وأول سفير وغيرهم .. والأوائل المنجزون الذين برزوا وأبدعوا وابتكروا وقدموا شيئا جديدا ومختلفا لمجتمعهم في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه أن سموه متابع بشكل مستمر للمشاركات والترشيحات من الجمهور والتي وصلت لأكثر من 85 ألف مشاركة تم خلالها ترشيح المئات من الأوائل في المجالات كافة وأبدى سموه ارتياحه لحجم المشاركة كما رشح سموه بدوره مجموعة من الأسماء لدراستها والتأكد من أسبقيتها في مجالاتهم.

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وأكد معالي القرقاوي أن جميع الأسماء التي تسلمتها اللجنة القائمة على المبادرة يتم التأكد منها ومطابقتها مع الجهات المعنية والمختصة وأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي أن يكون التكريم عادة إماراتية سنوية ترسخ حب أهل الإمارات للمركز الأول وشغفهم الدائم باقتحام مجالات جديدة لم يسبقهم إليها أحد وتبرز في الوقت ذاته أوائل المنجزين الإماراتيين ممن عملوا بإخلاص عند تأسيس دولة الإمارات لترسيخ الاتحاد ورفع علم الدولة في كافة المحافل .

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على صعيد متصل أكدت سعادة عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء خلال لقاء لها في برنامج البث المباشر حول مبادرة أوائل الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هناك فريق عمل كبيرا يعمل على مدار الساعة لفرز المشاركات وإعداد قوائم مصغرة والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأسماء .

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وأضافت الرومي أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتعلق بشيء قريب على قلبه وعلى فلسفته أيضا في القيادة ... وهو المركز الأول.. ويؤمن سموه بأن أصحاب المراكز الأولى يستحقون أن يتذكرهم المجتمع .. ويستحقون أن يحتفي بهم المجتمع .. ويركز دائما على إبراز النماذج الناجحة في الإمارات للأجيال الجديدة ليتعلموا منهم ويقتدوا بهم.

وقالت عهود الرومي إن الذي لن يتم تكريمه هذا العام سيكون له فرصة في العام الذي يليه .. لأن دولة الإمارات كما رأينا من المشاركات تستطيع أن تنتج لنا أوائل بشكل سنوي في كافة المجالات .. وهناك مجالات تخصصية متقدمة ضمن الترشيحات.. وهي تخصصات نادرة استطاع أبناء الإمارات أن يتفوقوا وينجزوا فيها .. وهناك الكثير من الأوائل ممن هم ايضا في سن صغيرة .

جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان قد طلب من الجمهور ومتابعي سموه على وسائل التواصل الاجتماعي ترشيح واقتراح 43 إسما من أسماء الأوائل في الإمارات في مختلف المجالات وذلك لتكريمهم في احتفالات اليوم الوطني الـ43.

ويتم استقبال كافة مشاركات الجمهور عبر وسم #أوائل_الإمارات ، ويمكن للجمهور اقتراح المجال وذكر الإسم في أي مجال كأول مدرب لمنتحب الإمارات مثلا أو أول كابتن طائرة إماراتي أو غيرهم من الأوائل في كافة المجالات ليتم تكريمه في حفل كبير يحضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوزراء والمسئولون في اليوم الوطني الـ43 لدولة الإمارات.

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