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ضبط ميكانيكي سيارات أثناء قيامه ببيع 20 قطعة أثرية بأسوان

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ضبط ميكانيكي سيارات أثناء قيامه ببيع 20 قطعة أثرية بأسوان ضبط ميكانيكي سيارات أثناء قيامه ببيع 20 قطعة أثرية بأسوان

صورة للمتهم والمضبوطات

تمكنت مباحث السياحة والآثار بأسوان،  من ضبط 20 قطعة يشتبه في أثريتها أثناء قيام ميكانيكي بمحاولة بيعها لأحد التجار بمدينة أسوان.

وكانت معلومات وردت للعقيد ابوالحجاج كمال رئيس مباحث السياحة و الآثار بأسوان ، بقيام المتهم بالإتجار فى الآثار ويوجد لديه عدد من القطع اﻻثرية ، وانه فى طريقه لبيعها ﻻحد التجار وبعرض المعلومات على اللواء علاء السباعي مدير مباحث السياحة كلف بضبط المتهم فتم عمل عدة أكمنة حتى تمكن الرائدان محمد عليوة واحمد اللقانى من مباحث السياحة والأثار ، من ضبط المتهم جرجس اسطفان اسكندر 36 سنة ميكانيكي سيارات ومقيم ارض ابو شوك بمدينة أسوان أثناء محاولته بيع القطع الاثرية وبحيازتة ( 20 ) قطعة اثرية عبارة عن (16 ) تمثال صغير وإناء خشبي مستدير الشكل بغطاء ارتفاع 25سم ، وتمثال لطائر من المعدن علية نقوش ورسومات فضية بارتفاع 25سم و إناء صغير الحجم من الألباستر علية رسومات غائرة بارتفاع 8سم.

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> تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 8967) جنح قسم اول اسوان لسنة 2014م . وجارى عرض المتهم على النيابة

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