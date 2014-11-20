وفد من الشباب والرياضة يزور فرع الأهلي بالشيخ زايد

يتوجه وفد من وزارة الشباب والرياضة يوم السبت إلى فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

ويأتي ذلك لتفقد منشأت الفرع الجديد والإطلاع على مراحل البناء التى قاربت على الإنتهاء خاصة بعدما حددت إدارة النادى يوم 14 مارس المقبل موعداً لإفتتاح الفرع.

ويرافق وفد الوزارة كامل زاهر أمين الصندوق وطاهر الشيخ عضو المجلس واللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي واللواء حسن مسعود مدير فرع زايد وقيادات الشركة القائمة على تنفيذ المشروع.

ووجهت إدارة النادي الدعوة لرجال الاعلام والصحافة ومندوبي القنوات الفضائية لمتابعة فعاليات الزيارة.

ويعد الفرع هو الثالث للأهلي في مصر بعد فرع الجزيرة ومدينة نصر.