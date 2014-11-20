بالفيديو والصور .. مهرجان لسباق الدراجات بمطروح تحت شعار ” لا للإرهاب “‎

أقيم اليوم الخميس بمحافظة مطروح مهرجان سباق الدراجات الهوائية للطلائع من أعضاء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بمشاركة 27 محافظة ، تحت شعار ” لا للإرهاب” .

حيث اطلق اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح اشارة البدء لبداية السباق من امام منطقة الشراع بمدينة مرسى مطروح ولمسافة 10 كيلو متر بمشاركة 250 طليعة يمثل 27 محافظة بالإضافة إلى 50 من الطلائع من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقام المحافظ بمنح الفائزين جوائز مالية وميداليات لأول خمس طلائع فائزين فى المستويات الثلاث الأولى بالإضافة الى جوائز عينية لكل المشاركين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية بعض الرقصات الفنية والتى تعبر عن الفلكلور المطروحى والتى لاقت إعجاب الحاضرين.

واكد المحافظ على دور الرياضة فى توطيد العلاقات بين الشعوب والأمم عن طريق إقامة المباريات والدورات الرياضية، فالدول تهتم برعاية الشباب من أجل بناء مجتمع قوي واشغال اوقاتهم فى اشياء نافعة ومفيدة.

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