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رئيس جامعة الأزهر : يجب أن يتكاتف العالم للوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب

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رئيس جامعة الأزهر : يجب أن يتكاتف العالم للوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب رئيس جامعة الأزهر : يجب أن يتكاتف العالم للوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب

الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر

 

طالب الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، جميع المؤسسات والمنظمات الدولية، بالتكاتف والتصدى للإرهاب الأسود، موضحًا أن الإرهاب الجبان يأكل الأخضر واليابس ويحرق الصديق قبل العدو، جاء ذلك خلال استقباله وفد البعثة الدوليه للصليب الأحمر بالقاهرة برئاسة ماريان جاسر، رئيسة البعثة بالقاهرة ولوك هاس نائب رئيس البعثة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن شريعة الإسلام سبقت القوانين الدولية الوضعية منذ أكثر من 1400 عام فى مجال حقوق الإنسان والحيوان، مشيراً إلى أن هذه هى عظمة الاسلام.

من جانبها قالت ماريان جاسر، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، إنها تسعى جاهدة للتعاون البناء والمثمر مع مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر فى مجالات عده منها رعاية مصابى الحروب ، إضافة إلى التعاون العلمى والثقافى مع جامعة الأزهر متمثلة فى كليات الشريعة والقانون والتخطيط لعقد مؤتمر كبير بمشاركة أساتذة الشريعة والقانون.

المراسل: أحمد سامح

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