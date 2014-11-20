بالصور.. «الأبطال الخارقون» يكسرون حاجز الزمن ويظهرون بأزياء القرن الـ16

هل تخيلت ماذا سيكون شكل «سوبر مان» وغيره من «الأبطال الخارقين» فى القرن السادس عشر؟.. ذلك هو السؤال الذى حاول الفنان الفرنسى ساشا جولدبرجر الإجابة عنه من خلال مزج الماضى بالحاضر.

وعبر معرضه الجديد للصور الفوتوغرافية «Super- Flamands»، الذى عُرض فى مدرسة باريس جاليرى، فى وقت سابق من هذا الشهر، حاول جولدبرجر تصوير أبطال الأفلام الخارقة فى القرن الـ16 من خلال سلسلة صور تخيلية لهم.

وجاء فى معرض مشروعه: «نظرا لأن الخيال العلمى يخدم تاريخ الفن، فإن الوقت يلبى رغبة لا تنضب للأساطير التى تعيش داخل كل واحد منا».

وحسب صحيفة «إندبندنت»، البريطانية، أمس، شارك فى المشروع أكثر من 110 أشخاص، بما فى ذلك 5 من مصممى الأزياء، و7 من فنانى الماكياج، و5 من مصففى الشعر و60 ممثلا.

واستغرق المشروع بأكمله عامين لاستكماله، من بينهم عام ونصف للإعداد، والباقى كان لعمل اللمسات النهائية والطباعة.

>وتشمل قائمة الأبطال فى المعرض صورا لسوبر مان والجوكر وشخصية «هالك»، وغيرها من الشخصيات التى كان لها دور بارز فى صناعة الأفلام الحديثة.

وأعرب جولدبرجر عن سعادته بتحقيق مشروعه بعد فترة طويلة من الإعداد والتنفيذ، قائلا: «كل ذلك كان أمرا لا يصدق.. كأنه حلم وأخيرا تحقق».

وأشاد جولدبرجر بدور مهندسى التصميم والجرافيك الذين ساعدوا فى الوصول إلى درجة الدقة والكمال التى كان يبحث عنها فى تلك السلسلة.