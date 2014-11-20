«خوجة» يفوز بجائزة «النزاهة» من الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف

فاز المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجى، البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، بجائزة النزاهة العربية، المقدمة من الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، المنبثق عن الجامعة العربية.

وكانت الشيخة نوال حمود الصباح، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، قد عبرت في خطاب لها تسلمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عن سعادتها بنيل «خوجة» لجائزة النزاهة العربية، عن عام 2014.

وأكدت «الصباح» أن الجائزة تمنح لأبرز الأعمال والإنجازات العربية في المجالات الإنسانية والطبية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وتقدم سنويًا للشخصيات العربية المتميزة تعبيرًا عن نزاهتهم وتقديرًا لمسيرة حياتهم، مؤكدة أن اختيار وترشيح «خوجة» جاء نظير جهوده الكبيرة وعطائه الذي لا ينضب واعترافًا من الجامعة العربية، بمساهمته الفعّـالة في سبيل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، واعترافًا بمسيرته الحافلة بالإنجازات الصحية والدور الريادي الذي يلعبه في خدمة المواطن العربي.

يذكر أن، البروفيسور خوجة كان قد حاز على الشخصية العربية المتميزة في عالم الصحة لعام 2010، من اتحاد المستشفيات العربية، التابع لمجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية.