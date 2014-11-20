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بالصور.. الأعلى للجامعات يفتتح وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها

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بالصور.. الأعلى للجامعات يفتتح وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها بالصور.. الأعلى للجامعات يفتتح وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها

طارق الششتاوى خلال الافتتاح

قام الدكتورطارق الشتشتاوي المستشار الفني لمشروعات البوابات الالكترونية بالمجلس الاعلي للجامعات، اليوم الخميس ، بإفتتاح وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

وقال الششتاوي، أنه لابد من إعداد وتدريب فريق العمل في المشروع، إضافة إلي الاهتمام بالمعامل الالكترونية، مشيرا الي أهمية وجود متخصيين في الحاسب الآلي واللغة الانجليزية والإعلام بالمشروع.

وأشار المستشار الفني الى أن الوحدة تقوم بالتغطية لاخبار الكلية وأنشطة الطلبة ونشرها علي موقع الكلية، وذلك فى اطاراعتماد وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية من المجلس الاعلي للجامعات. وذلك بحضور الدكتور عبدا لمؤمن شمس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ريهام الجندي مديرة الوحدة و يحيي الجندي مدير عام الكلية.

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