بالفيديو..ضبط 300 طربة حشيش بحوزة عاطل بالاسكندريه

تمكنت مديرية امن الاسكندريه ، من ضبط 300 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عاطل بدائرة قسم العامرية ثان ، اثناء استقلاله لسياره ربع نقل بالاسكندريه .

وكانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مكافحة المخدرت بمديرية الامن بالاسكندريه ، بقيام المدعو رجب عبد الله محمد متولى 38 سنه عاطل ومقيم بدائرة قسم برج العرب بمزاولة نشاط اجرامى والاتجار فى المواد المخدره والمسجل خطر بقضية اخفاء مسروقات .

وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط قسم العامرية ثان وبالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات ، من ضبطه اثناء استقلاله لسيارة ربع نقل بدون لوحات وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش تزن حوالى 35 كيلو ومبلغ 170 جنيه وهاتف محمول .

وبسؤاله اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم تحرير المحضر اللازم له و جارى عرضه على النيابه .

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