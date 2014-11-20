المجمع المقدس يعتمد لائحة تنظيم الخدمة على كل الكنائس

انتهت، منذ قليل، الجلسة العامة للمجمع المقدس، التي ترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، وحضرها 106 من أعضاء المجمع المقدس من 119 أسقف.

ناقش المجمع المقترحات والموضوعات المقدمة من اللجان الفرعية وتوصل إلى عدة قرارات هامة بخصوص الأديرة والرهبنة واللوائح الجديدة والألحان وبعض القضايا الأخرى، وأوصى المجتمعون بعدة توصيات خاصة بالمقبلين على الزواج وتدريب القيادات الكنسية ودليل تنظيم الخدمة.

اتخذ الحاضرين من المجمع المقدس قرارات الإعتراف بعودة الحياة الرهبانية بدير الأنبا بيجول والأنبا بشاى سوهاج الدير الأحمر ،الإعتراف بعودة الحياة الرهبانية بدير الملاك ميخائيل بنقادة، وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع دير الأنبا موسى بالعلمين، وتعديل قراءات 26 أبيب بالقطمارس السنوى ، والذى يوافق عيد نياحة القديس يوسف النجار ، لتكون قراءات 24 بشنس والذى يوافق عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، يمكن أن تقال طلبة ” نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة … إلخ ” فى طقس وضع حجر أساس الكنائس، واعتماد لائحة أكاديمية العلوم اللاهوتية والدراسات القبطية.

وأوصى المجمع المقدس بتشكيل لجان للعلاقات العامة بالإيبارشيات تهتم بالمجاملات والعلاقات الإنسانية مع القيادات المحلية وتتكون من كهنة وعلمانيين، وتقوم كل إيبارشية بعمل دراسات للمقبلين على الزواج بحيث تكون تدريجياً شرطاً للتصريح للزواج، ويضاف إلى الكشف الطبى السابق للزواج الكشف عن إدمان المخدرات منعاً للأضرار الجسيمة التى تنشأ عن الإدمان.

وأعلنت لجنة الرهبنة والأديرة أن الذى يدعو نفسه ” أغابيوس الفاخورى ” وبالميلاد قديس رؤوف غالي ليس راهباً بالكنيسة القبطية ولم تتم رهبنته بأى دير من الأديرة القبطية ولا يحمل أى صفة كهنوتية وحذر المجمع من التعامل معه في المنطقة التي يقطن بها بالطريق الصحراوي “القاهرة-الإسكندرية”، وحذر من التعامل مع الأماكن الاخري المماثلة لهذا الوضع وليست تحت إشراف واعتراف الكنيسة ويوصي المجمع بعمل توعية شعبية شاملة عن هذه الأماكن غير المعترف بها كنسيا لمنع التعامل معها.

كما قرر المجمع فى جلسته، اليوم، تشكيل لجنة لدراسة أوضاع بخصوص موضوع دير الشهداء للراهبات بإسنا (تحت التأسيس) يتم تشكيل لجنة تتكون من : رئيس دير – رئيسة دير – أب كاهن لدراسة أوضاع الدير لإتخاذ قرار بشأنه وتوفيق أوضاعه، واعتمدت لجنة الرعاية والخدمة ” دليل تنظيم الخدمة ” الذي ينظم الخدمة والتربية الكنسية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وانتهت اللجنة الفرعية للألحان من الإتفاق علي مصادر موحدة لألحان شهر كيهك، وإعتماد خطة تدريب قيادات الخدمة فى الإيبارشيات “كهنة – أمناء – رؤساء وأعضاء مجالس” علي مهارات “القيادة المسيحية – الرؤية – التخطيط – التفويض – التحفيز – … ) المقترحة من اللجنة الفنية المعاونة السكرتارية المجمع المقدس بتكليف من قداسة البابا.