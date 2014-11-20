القبض علي تشكيل عصابي لسرقة الفيلات والمنازل بالغردقة

القت مباحث قسم شرطة ثانى الغردقة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة الدهار والسقالة والغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم ١٠٢٦٣ جنح ثانى الغردقة، وقرر المستشار إيهاب مهنا رئيس نيابة الغردقة الجزئية حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البلاغات تعددت للعقيد أشرف الشرقاوى، بوقائع سرقات عدة محلات تجارية وشقق سكنية، وفيلات مختلفة بمنطقتى السقالة والدهار، تم إخطار اللواء حمدى الجزار مدير الأمن والعميد أحمد الصادق مدير مباحث المديرية، وأمرا بتشكيل فريق بحث.