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محافظ جنوب سيناء : “المرأة السيناوية نصف المجتمع وتؤثر فى النصف الاخر”

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محافظ جنوب سيناء : “المرأة السيناوية نصف المجتمع وتؤثر فى النصف الاخر” محافظ جنوب سيناء : “المرأة السيناوية نصف المجتمع وتؤثر فى النصف الاخر”
صورة خلال اللقاء

صورة خلال اللقاء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، أن المرأة السيناوية نصف المجتمع وتؤثر على النصف الاخر ، مشيرا الى ان لها دور كبير فى تنشئة جيل  من الابناء المتعلمين والأصحاء وأضاف فودة  انه سوف تحدث طفرة كبيرة فى  الاهتمام بالمرأة السيناوية فى مختلف المجالات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك خلال  لقاء المحافظ  بهن بالمؤتمر الشهرى للمرأة البدوية العاملة بمدينة دهب .

وقد قام المحافظ بتكريم السيدات البدويات العاملات والمتميزات فى اعمالهن ، بحضور اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب واللواء وجدى ادوار  مساعد مدير الامن والعميد محمد خريصة مدير البحث الجنائى وعدد من مشايخ وعواقل البدو  ومديرى العموم.

وأضاف اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب ، ان هناك عبء كبير على عاتق السيدات البدويات العاملات بدهب مشيرا الى انهم متميزين فى العمل وانجاز الاعمال المطلوبة منهم.

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