وزير الري: أبحاث مصرية أمريكية فى مجال المياه بتكلفة 200 مليون جنيه

اتفقت مصر والولايات المتحدة الأمريكية على إجراء دراسات مشتركة في مجال بحوث المياه بتكلفة أكثر من 200 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال استقبال دكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، الخميس، لوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي يزور مصر حاليا.

وقال «مغازي»، في تصريح صحفي، إنه في ضوء التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوسيد)، فقد تم الاتفاق على إعداد دراسات مشتركة في مجال المياه بتكلفة تصل إلى نحو 30 مليون دولار، بحد أقصى نصف مليون دولار قيمة البحث الواحد، وذلك بهدف تشجيع شباب الباحثين والحث على العمل الجماعي في مجال البحث العلمي المشترك.

وأشار إلى أن الأبحاث تتضمن العديد من المجالات المتعلقة بالمياه ومنها المياه الجوفية من حيث استكشافات المياه وتكنولوجيا الرصد، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث في مجال المياه غير التقليدية مثل تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، فضلاً عن مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي.

وأضاف الوزير أن الأبحاث تشمل أيضا مجالات استخدام المياه بكفاءة لزيادة الإنتاجية من خلال تحسين إدارة منظومة مياه الري، كذلك مجال استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الأبار وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث.