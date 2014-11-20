سامي خضيرة يوقع علي عقود انتقال مبدئي لبايرن ميونخ الألماني

وقع الألماني سامي خضيرة لاعب ريال مدريد على عقد مبدئي للانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني في الموسم المقبل .

وذكرت شبكة “كادينا سير” التلفزيونية الأسبانية أن المدير الفني الأسباني للفريق البافاري بيب جوارديولا أعرب عن تأييده لصفقة انتقال اللاعب الألماني ، وأن بايرن مستعد لدفع كل ما يطلبه خضيرة الذي ينتهي تعاقده مع الريال بنهاية هذا الموسم .

وكشفت الشبكة أن النادي الأسباني قدم عرضا لخضيرة لتمديد تعاقده في الموسم الماضي عندما كان لا يزال يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي إلا أن اللاعب الألماني رفض ذلك العرض .

أ ش أ