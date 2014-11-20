أنشيلوتي يسجل مع ريال مدريد رقما قياسيا غاب عن النادي الملكي 14 موسما

نشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد إحصائية مميزة حققها النادي الملكي هذا الموسم غابت عنه لمدة 14 موسما .

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي تمكن هذا الموسم من التسجيل في جميع مباريات الدوري، من خلال التسجيل في 11 جولة سابقة وهو ما لم يحدث منذ موسم 1999\2000 ، حيث يتفوق النادي الملكي على غريمه أتلتيكو مدريد وعلى نادي سيلتا فيجو اللذان تمكنا من التسجيل في 10 جولات.

وتمكنت كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي من تسجيل 42 هدفا هذا الموسم في الدوري ، وكان أكبر انتصار حققه الفريق على نادي ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 8-2 .

ومن المنتظر أن يقود انشيلوتي ريال مدريد في مباراته الـ 50 في الليجا أمام نادي إيبار..وكان الفريق قد تمكن خلال الـ 49 مباراة السابقة من الفوز في 36 مباراة وتعادل في 6 مباريات ومني بسبعة هزائم، وسجل لاعبوه 146 هدفا.

أ ش أ