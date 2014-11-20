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ضبط مأذون مفصول من الشرقية بحوزته “طوابع أسرة” مزورة بالأحوال المدنية ببنها

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ضبط مأذون مفصول من الشرقية بحوزته “طوابع أسرة” مزورة بالأحوال المدنية ببنها ضبط مأذون مفصول من الشرقية بحوزته “طوابع أسرة” مزورة بالأحوال المدنية ببنها

 

صورة أرشيفية

ضبطت مباحث الأحوال المدنية بالقليوبية، مأذون شرعي مفصول من الشرقية، أثناء قيامه بمحاولة استخراج قيود زواج وطلاق لمواطنين، وبحوزته دفترين زواج وطلاق لمأذون آخر من بنها، وطوابع أسرة مزورة.

كان العميد أحمد صقر مدير إدارة الأحوال المدنية بالقليوبية، قاد حملة لضبط السماسرة والكتبه العموميين للحد من استغلالهم للبسطاء المترددين على منافذ قطاعات الأحوال المدنية، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمود فايز مساعد الوزير للقطاع، واللواء احمد مظهر مدير مباحث القطاع، ضبطت الحملة عبدالجبار. ع وشهرته أسامة 50 سنة مأذون قرية المجازر منيا القمح شرقية.

وتبين للعميد أشرف مأمون رئيس مباحث الأحوال المدنية بالقليوبية أن المتهم ضبط بحوزته 140 صورة قسيمة زواج وطلاق و 27 أصل وثيقة زواج قاصرات و224طابع أسرة فئة 50 جنيه، تبين أنها مزورة، بإجمالي 11200 جنيه، و 10600جنيه حصيلة أعماله المخالفة، و15 فحص طبي لراغبي الزواج.

وبالفحص تبين أنه موقوف عن العمل لاتهامه بالاختلاس والتزوير وعزل نهائيا قبل 4 أشهر، وفتح باب التقدم للماذونية في قريته، وأن دفاتر الزواج المضبوطه معه خاصة بمأذون قرية كفر بطا مركز بنها عادل. م .

وتحرر المحضر رقم 2924 لسنة 2014 جنح قسم ثان بنها، أحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

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