بالصور … ختام فعاليات الدورة العاشرة لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

اختتمت جامعة جنوب الوادي، فعاليات الدورة العاشرة لخماسيات كرة القدم، والتي نظمتها الجامعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

أكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة علي أهمية تنظيم هذه الدورة التي ساهمت في دعم أواصر الصداقة بين الشباب العربي في تظاهره رياضية تبارت فيها الجامعات المشاركة لتقديم عروض رياضية طيبة متميزة، وقدم الشكر للجامعات المشاركة للآداء المشرف وللسلوك الرائع الذي اتسم به المشاركين في الدورة.

من جانبه أعرب الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن شكره لرئيس الجامعة علي دعمه المستمر لاقامة هذا العرس الرياضي كل عام بجامعة جنوب الوادي التي تسعي دائماً الي تنظيم كافة اللقاءات القمية.

تم تقديم استعراض فني بعد مباراة النهائي، تلاه عرض لفرقة التنورة ثم نظم طلاب كلية التربية الرياضية طابور عرض لحملة الاعلام يحمل شعار البطولة، وقام الدكتور عباس منصوررئيس الجامعة يرافقه الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة والدكتور ميهوب البحيري نائب رئيس جامعة تعز اليمنية والدكتور احمد كمال عميد كلية التربية الرياضية بتسليم درع الدورة والميداليات للجامعات المشاركة.

كما قدم رئيس الجامعة كأس البطولة لفريق جامعة المنصورة والتي حصلت علي لقب الدورة بعد تغلبها علي التعليم العالي بهدفين مقابل هدف وحصل التعليم العالي علي كأس المركز الثاني والميدالية الفضية بينما حصل فريق جامعة جنوب الوادي علي المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تغلبه علي فريق جامعة المنوفية.

في نهاية الحفل قام رئيس الجامعة بإهداء درع الدورة للكابتن يحيي حافظ رئيس لجنة الحكام بمنطقة قنا لكرة القدم لدورهم المتميز في إدارة مباريات الدورة وقدمت جامعة تعز درعها للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة.