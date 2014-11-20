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بالفيديو والصور…النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول حرق 3 أتوبيسات بالشرقية

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بالفيديو والصور…النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول حرق 3 أتوبيسات بالشرقية بالفيديو والصور…النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول حرق 3 أتوبيسات بالشرقية


> أضرم مجهولون النيران في 3 أتوبيسات نقل عام تابعة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، بمدن الزقازيق وفاقوس وأبوكبير، وتفحمها بالكامل، دون وقوع إصابات.

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغات تفيد بنشوب حرائق في 3 أتوبيسات تابعة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، بمدن الزقازيق وفاقوس وأبوكبير، فانتقلت على الفور لمواقع البلاغات قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، حيث تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها.

واتضح أن النيران اندلعت في الأتوبيس الأول أثناء توقفه داخل جراج الشركة بميدان الزراعة بالزقازيق، والثاني أثناء سيره بشارع الإنتاج أمام برج الزراعيين بمدينة فاقوس، والثالث حال سيره بشارع مصطفى كامل بمدينة أبوكبير.

وأسفرت الحرائق عن التهام النيران لمحتويات الأتوبيسات الثلاثة وتفحمها وتحويلها إلى خردة، دون حدوث إصابات بشرية، حيث بادر ركاب الأتوبيسين الثاني والثالث بالنزول منهما بسرعة فور انبعاث الأدخنة.

وكشفت المعاينة الأولية للأتوبيسات عن عدم وجود آثار لمواد متفجرة، وأنه يرجح أن تكون الحرائق حدثت جراء إلقاء مجهولين لمواد سريعة الاشتعال بغرف محركات الأتوبيسات الموجودة خلفها من الخارج.

وتم تحرير محاضر بالوقائع الثلاثة وتولت النيابة العامة التحقيق مع انتداب خبراء المعمل الجنائي وتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب الحرائق وحصر التلفيات وقيمتها وتكثيف تحريات المباحث لتحديد الجناة وسرعة ضبطهم .

 

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