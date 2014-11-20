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بالصور.. الأمير هاري يرقص بالسيف في سوق بعمان

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بالصور.. الأمير هاري يرقص بالسيف في سوق بعمان بالصور.. الأمير هاري يرقص بالسيف في سوق بعمان

قالت قناة «سي إن إن» الأمريكية، الخميس، إن الأمير هاري شارك المواطنين العمانيين في رقصة شعبية مستخدماً السيف، أثناء زيارته إلى قلعة «نزوى» بسلطنة عمان، والسوق المحيطة بها لمشاهدة الفنون المحلية والتحف.

بالصور.. الأمير هاري يتعرف على سلطنة عُمان

وذكرت القناة أن جولة الأمير للقلعة تأتى ضمن برنامج زيارته للسلطنة بناء على دعوة من السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد.

بالصور.. الأمير هاري يتعرف على سلطنة عُمان

وأوضحت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الزيارة تتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ44، وأشارت إلى أن أفراد العائلة الملكية البريطانية قاموا بعدة زيارات إلى عمان مؤخراً، مثل الملكة إليزابيث الثانية، في 2010، والأمير تشارلز، في 2013.

بالصور.. الأمير هاري يتعرف على سلطنة عُمان

وتابعت «سي إن إن» أن زيارة الأمير لعمان تستغرق ثلاثة أيام، وكان في استقباله بمطار مسقط الدولي، صباح الثلاثاء، وزير التراث والثقافة والراعي العماني لجمعية الصداقة العمانية البريطانية، هيثم بن طارق آل سعيد.

بالصور.. الأمير هاري يتعرف على سلطنة عُمان

بالصور.. الأمير هاري يتعرف على سلطنة عُمان

بالصور.. الأمير هاري يتعرف على سلطنة عُمان

وحسب القناة الأمريكية، من المتوقع، أن يتوجه الأمير إلى أبو ظبي بعد ذلك، للمشاركة في مباراة «بولو» الخيرية.

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