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أنشيلوتي: مودريتش لاعب مهم.. ولكن نستطيع تعويضه

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أنشيلوتي: مودريتش لاعب مهم.. ولكن نستطيع تعويضه أنشيلوتي: مودريتش لاعب مهم.. ولكن نستطيع تعويضه

(إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب "هام"، ولكن الفريق قادر على تعويض غيابه لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للاصابة.

وقال أنشيلوتي، في حوار مع الإذاعة الإسبانية، إن لاعب الوسط الكرواتي "ليس في حالة جيدة"، بعد الاصابة "الخطيرة" التي تعرض لها، مشيرا إلى أنه "حزين بعض الشيء، ولكن ستتحسن حالته بمرور الوقت".

وأشار إلى أن مثل هذه الأمور "تحدث دائما في كرة القدم"، مشيرا إلى أن الفريق قادر على تعويض غيابه كما حدث العام الماضي عندما تعرض الألماني سامي خضيرة لقطع بالرباط الصليبي.

وأوضح "لدينا مشكلة، وسنقوم بحلها بالدفع بلاعب آخر، لاعب وسط آخر"، مشيرا إلى وجود لاعبين مثل الألمانيين كروس وخضيرة وهما "ثنائي توج بكأس العالم".

وأضاف أنه يحظى كذلك بلاعبين يمرون بحالة جيدة مثل إيسكو، الذي لم يعتبره الخيار الأخير "وانما واحد من بين الخيارات. أنا أعتقد أن إيسكو قادر على فعل هذا (اللعب في هذا المركز)، لأنه متحمس ويمكنه اللعب في أي مركز في الملعب".

وفيما يتعلق بخط الهجوم، قال إن الويلزي جاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة سيلعبون طالما كانا في حالة جيدة، الا أنه عول على سياسة تناوب اللاعبين ليس فقط لتجنب الإصابات وانما "لتحفيز كل الفريق".

وفي النهاية، ثمن أداء الفرنسي رافائيل فاران، مشيرا إلى أنه "أساسي مثل بيبي وراموس"، مشيرا إلى أن فريقه يمتلك ثلاثة من أفضل خمسة لاعبي قلب دفاع في العالم.

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