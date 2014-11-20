كيم كاردشيان تردّ على مسألة حملها الثاني

كيم، البالغة من العمر 34 عاماً، قالت في مقابلة تلفزيونيّة أجرتها خلال وجودها في أستراليا: " أحبّ كثيراً أن أنجب للمرّة الثانية، وأنا أحاول وأسعى..."

وأضافت: " نسعى أنا و Kanye لذلك، قبل حلول العام المقبل".

الأيام ستثبت مدى صحّة أقوالها...