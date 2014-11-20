كيم كاردشيان تردّ على مسألة حملها الثاني

الخميس 20-11-2014 11:43
صرحّت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian عن إمكانيّة حملها بطفلها الثاني، مشيرة إلى أنّها ترغب بذلك وتسعى إليه، علماً أنّها اعترفت خلال حملها بابنتها North West بأنّ الحمل مؤلم وليس سهلاً، كما كانت تعتقد.
كيم، البالغة من العمر 34 عاماً، قالت في مقابلة تلفزيونيّة أجرتها خلال وجودها في أستراليا: " أحبّ كثيراً أن أنجب للمرّة الثانية، وأنا أحاول وأسعى..."
وأضافت: " نسعى أنا و Kanye لذلك، قبل حلول العام المقبل".
الأيام ستثبت مدى صحّة أقوالها...
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