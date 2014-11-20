تشارليز ثيرون تكافح السيدا

ساهمت النجمة العالميّة Charlize Theron، بمكافحة السيدا، من خلال تواجدها في مؤتمر إطلاق برنامج الأمم المتحدة المشترك الجديد للقضاء على مرض السيدا بين المراهقين، الذي أقيم في ويستوود في جامعة كاليفورنيا.

وألقت الممثلة، البالغة من العمر 39 عاماً، كلمة خلال المناسبة قالت فيها: "يجب علينا أن نقف جميعاً لمواجهة ذلك المرض اللعين الذي انتشر بين شبابنا، وأن نتّخذ الخيارات الذكيّة للتعامل معه والحفاظ على أنفسنا لحماية المستقبل".

واهتمّ المؤتمر العلمي بمناقشة الأبحاث العلميّة بعيدة المدى، التي تستهدف إنهاء مرض الإيدز بحلول عام 2030 والحيلولة دون إصابة 28 مليون مُصاب بفيروس العوز المناعي البشري.

يذكر أن Charlize Theron قد أقامت مؤسّسة خيريّة عام 2007 معنيّة بمساعدة شباب أفريقيا في حربهم ضدّ مرض الإيدز.

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