شعبان عبد الرحيم: تلقيت تهديدات من داعش واللي يزعل مصر هزعله

القاهرة_ أحمد عاشور

لا يكف الفنان شعبان عبد الرحيم عن تقديم الأغاني التي تثير الجدل ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي أجمع، وبالرغم من موجة الإرهاب التي تواجهها مصر إلا أن شعبان كان الأجرأ في تحدّيها وقرّر الرد على أمير داعش بأغنية هاجمه فيها بعد تصريحه بأنه سيأتي قريباً إلى مصر.

في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" قال شعبان "بعد إذاعة الأغنية فوجئت باتصال من شخص لهجته ليست مصرية يقول لي كيف تجرؤ على إهانة أمير المؤمنين؟ وعندما حاولت أن اتعرف عليه قال لي بصوت أكثر حدة كيف تسيء لأمير المؤمنين؟ فأغلقت الهاتف في وجهه، وللأسف ضاع الرقم وسط الكثير من الأرقام التي تلقيت منها اتصالات فلم استطع معرفة المصدر".

وأكّد شعبان أن هذه المكالمة لم تصبه بأي قلق وقال "أنا أغني وأترك الأمور لله، فمن قبل تحدّيت إسرائيل وغنّيت ضدّها، فمن هي داعش حتى أقلق منها؟".

وبسؤاله عن صاحب فكرة الأغنية قال "اللي يزعل مصر أزعله. الفكرة جاءت بعد تصريحات أمير داعش بأنه ينوي المجيء إلى مصر، فقرّرت أن أهاجمه بطريقتي وأغنياتي التي تصل للعالم كله، ولو فكّر أن يأتي إلى مصر سأكون أوّل من يتصدّى له".

وأشار شعبان إلى أنّ الأغنية تحقّق نجاحاً كبيراً منذ إذاعتها، وأنه تلقى العديد من الاتصالات التي تهنأه عليها، والأغنية من كلمات إسلام خليل وألحان شعبان ومن توزيع طه الحكيم.