نيكي ميناج تخطط للإنجاب قريباً

تحدثت النجمة العالمية Nicki Minaj للمرة الأولى عن الأمومة والإنجاب، وكشفت أنها مستعدة للإبتعاد عن الأضواء من أجل التفرغ لحياتها الخاصة.

وخلال مقابلة أجرتها معها مجلة Complex العالمية، قالت Minaj البالغة من العمر 31 عاماً: أتمنى تأسيس عائلة قريباً، وعندما أنجب طفل سأمنحه كل وقتي.. فلا أريده أن يعتقد أن لدي إهتمامات أخرى سواه.

هذا ولفتت النجمة التي تعيش علاقة عاطفية مع المخرج Alex Loucas، أنها وبعد إطلاق ألبومها الخامس، لم تعد الأمومة مجرد حلم بالنسبة لها، بل هي فعلاً تخطط للإنجاب، وإن كان ذلك سيبعدها عن الفن.

واضافت Nicki Minaj: لا أعتقد أنني مثل أولئك النساء اللواتي يستطعن التنسيق بين حياتهن العملية، وواجباتهن تجاه العائلة والأطفال.. إنه أمر صعب.

يشار إلى أن الكثير النجوم حرمتهم الشهرة من الزواج والإستقرار، فالبعض منهم ندم على ذلك، والبعض الآخر لم يكترث لحياته الخاصة.

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