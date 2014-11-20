المخرجة زينة دكاش: لهذه الأسباب دخلت إلى السجن

أكدت المخرجة والممثلة اللبنانية زينة دكاش أن تقديمها الفيلم الوثائقي "يوميات شهرزاد" الذي مثلته سجينات من سجن النساء في بعبدا، سببه أن المجتمع شئنا أم أبينا هو مجتمع ذكوري بحت، ومن خلال الفيلم تحمل زينة رسالة مغزاها إنه لا يجب أن نحكم مسبقاً على الأفعال من دون إدراكها بشكل جيد خاصة مع السجنيات.

وأضافت زينة خلال لقاء قصير لها في برنامج "شوبيز" الذي يعرض على قناة "روتانا" مصرية أنها من خلال الفيلم الذي يقع في 80 دقيقة دخلت إلى سجن النساء والتقت بعدد من السجينات لا ليقلن إنهن مظلومات ولم يرتكبن جرائمـ بل لطرح عليهن سؤال لماذا ارتكبتن جريمتكن؟

وأكملت زينة موضحة أن هناك قانون لبناني صدر في العام 2002 وهو قانون تخفيف العقوبات، ولكن للأسف الشديد لم يتم العمل به، وهو مجرد قانون مكتوب على ورق لا أكثر ولا أقل، وتساءلت لماذا بعد الحكم على السجينات يكملن المدة الكاملة حتى لو كانت السجينة حسنة السير والسلوك فهذا قمة الظلم.