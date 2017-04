أنجلينا جولي تعتزل التمثيل

صرّحت النجمة العالميّة Angelina Jolie أنّها تنوي اعتزال التمثيل نهاية هذا العام.

وقالت Angelina إنّها لم تشعر يوماً بالسعادة في الوقوف أمام عدسة الكاميرا، ولكن لم تكن تعلم أنّها ستنجح في الإخراج، الذي تفضّل أن تتفرّغ له وتترك التمثيل، لأنّها تشعر بمتعة كبيرة فيه.

وأضافت النجمة أنّه حتى في الأدوار التي تحمل معنى انسانيّاً، هي تفضّل أن تخبرها كقصّة، على أن تتواجد وراء الكاميرا لتمثلها.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتحدّث مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيها عن الاعتزال، فقد ذكرت ذلك في العديد من المقابلات، إلا أنّها اليوم تتحدّث جديّاً عن ذلك، بعد نجاح الفيلم الثاني الذي أخرجته "Unbroken".

وAngelina متواجدة الآن في استراليا مع زوجها الممثل Brad Pitt للتسويق لفيلمها الجديد "Unbroken".

يذكر أنّ أوّل فيلم من إخراج Angelina Jolie كان عام 2011، وحمل اسم "In the Land of Blood and Honey"، وقد حصد نجاحاً كبيراً.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"