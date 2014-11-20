12 ديسمبر .. نظر طعن 6 متهمين على أحكام بالسجن في أحداث “فتنة الخصوص”

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 12 ديسمبر المقبل لنظر طعن 6 متهمين فى الأحداث المعروفة إعلاميا بـ” فتنة الخصوص ” الصادر ضدهم أحكام بالسجن 60 سنه لضلوعهم فى قتل مواطن.

يواجه المتهمون في القضية وهم كلاً من نجيب سمير إسكندر “بقال”، وهاني فاروق عوض إسكندر “مقاول”، وكرم فاروق عوض إسكندر “نجار”، ونسيم فاروق عوض إسكندر “نجار”، وعوض فاروق عوض إسكندر، وفاروق عوض إسكندر “عاطل”، أحكام حسب الترتيب: المتهم الأول 25 سنة مؤبد، وغرامة 10 آلاف جنيه، والمتهم الثاني 15 سنة حبس وغرامة 5 آلاف جنيه، والمتهمين من الثالث للسادس بالحبس 5 سنوات.

يواجه المتهمون في القضية تهم قتل المجنى عليه “محمد محمود” عمدًا، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وذخائر، وأدوات، وزجاجات، وحجارة، بأن قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه حال تواجد باقي المتهمين في الحادث مطلقين الأعيرة النارية، وإلقاء الزجاجات والحجارة والشد من أزر المتهم الأول، وإرهاب المتواجدين من الأهالي قاصدين جميعًا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.