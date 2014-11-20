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​ بالصور .. محافظ قنا يشهد مرور الشعلة الأولمبية

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​ بالصور .. محافظ قنا يشهد مرور الشعلة الأولمبية ​ بالصور .. محافظ قنا يشهد مرور الشعلة الأولمبية


> شهد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا مراسم مرور الشعلة الأولمبية للألعاب الإقليمية الثامنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور لفيف من الرياضيين والشباب وممثلين عن مديرية الشباب والرياضة والأوقاف بقنا .

وأشار الهجان أن شعلة الاولمبياد الخاصة بالمعاقين ذهنيا انطلقت من محافظة أسوان ومرت بمحافظة الأقصر حتى وصلت لمحافظة قنا وستكمل رحلتها إلي محافظات ” سوهاج ، أسيوط ، الوادى الجديد ، المنيا ، بنى سويف ، الفيوم” حتى الأسبوع الأخير من نوفمبر الحالي بصحبة لجنة من الأولمبياد الخاص بالمعاقين.

وأبدي محافظ قنا سعادته باستقبال الشعلة التي تحمل معها آمال وطموحات المعاقين الذين يحدوهم الأمل فى زيادة الاهتمام بهم ورعايتهم ودمجهم فى المجتمع الذى ينتمون إليه .

وأضاف أن الشعلة توجهت إلي معبد دندرة الأثري الذي يعد من أروع وأكبر المعابد في وشاهد على أسطورة العمارة الفرعونية .

 

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