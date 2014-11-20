محافظ الجيزة يتفقد موقع وحدة تراخيص مرور فيصل الجديدة بتكلفة 2.5 مليون جنيه

تفقد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، يرافقه اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وحدة تراخيص مرور فيصل النموذجية الجديدة، أسفل الطريق الدائرى بشارع اللبينى والتى سينقل إليها الوحدة الحالية أسفل كوبرى فيصل.

وأكد المحافظ أن نقل الوحدة يأتى فى إطار حل مشاكل التكدس المرورى الذى تسببه وحدة فيصل والتى يتبعها 4 أقسام شرطة لافتاً أن الوحدة الجديدة سيتم تشغيلها خلال قريباً.

وأضاف أن الوحدة الجديدة تم إنشائها على مساحة 1600 م2 بتكلفة 2.5 مليون جنيه وسيتم تقديم الخدمات بها بطريقة إلكترونية حديثة مع تخصيص أماكن وساحات للتأمين والفحص والإنتظار وتعد نقلة حضارية فى التعامل مع الجمهور وسرعة الأداء وإستلام المستندات واللوحات وأشار أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة بساحات الفحص والإختبار.

من جانبه قال مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الوحدة الجديدة ستكون مخصصة لتراخيص أقسام الطالبية والهرم فيما ستبقى الوحدة القديمة تقدم خدماتها لقسمى بولاق الدكرور والعمرانية مما سيؤدى إلى تخفيف الزحام بها، والوحدة مخصصة لإجراء تراخيص السيارات الملاكى والموتوسيكل ورخص القيادة الخاصة.