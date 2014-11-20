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حسن شحاته : مستعد للعودة لقيادة المنتخب رغم تعاقدى مع المقاولون

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حسن شحاته : مستعد للعودة لقيادة المنتخب رغم تعاقدى مع المقاولون حسن شحاته : مستعد للعودة لقيادة المنتخب رغم تعاقدى مع المقاولون

ابدى حسن شحاته المدير الفنى الجديد للمقاولون العرب استعداده وجاهزيته للعودة لقيادة الوطنى الاول حال عرض عليه ذلك من قبل مسئولى اتحاد الكرة مشيرا الى انه لن يمانع فى خدمة منتخب بلاده رغمن تعاقده مع المقاولون.

قال شحاته فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد الان بمقر نادى المقاولون العرب فى حضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة الشركة والنادى : وافقت على قبلول تولى مسئولية تدريب المقاولون لانه فاتحة خير علئ وسبق وان توليت قيادته من قبل وحققت معه بطولتين وبعدها توليت مسئولية المنتخب الوطنى الذى قدته لثلاث القاب قارية.

واردف شحاته قائلا: اعتقد ان مجلس ادارة المقاولون العرب المحترم لن يمانع اذا عرض على تولى المنتخب فى فك الارتباط خاصة ان المجلس بقيادة محسن صلاح يتمتع بحس وطنى كبير.

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